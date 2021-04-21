Политика "Зеркальный" ответ: Россия высылает из страны 10 американских дипломатов

2021-04-21 20:20

МИД России вызвал заместителя главы американской дипмиссии в России Барта Гормана и вручил ему ноту об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве. Дипломатам предписали покинуть Россию до 21 мая этого года, сообщается на сайте ведомства, пишет «Настоящее Время».

"Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата", – говорится в сообщении.

МИД России обещает "дальнейшие шаги в рамках анонсированного ранее "комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США".

О высылке десяти дипломатов ранее объявил глава МИД России Сергей Лавров. Тогда же он сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков рекомендовал послу США в России Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций". Салливан вылетел в Вашингтон, как сообщало американское посольство, для того чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации. В Москву он вернется "в ближайшие недели" перед встречей президента США Джозефа Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Лавров также объявил о других мерах, которые могут быть или будут предприняты в отношении американских дипломатов. Во-первых, он пригрозил тем, что Россия может потребовать от США "сократить количество дипломатов на российской территории на 150 человек" – до 300 человек. Речь идет обо всех сотрудниках нескольких консульств США и посольства в Москве.

Во-вторых, по его словам, Москва запускает процедуру, "которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран". В-третьих, пообещал Лавров, будет прекращена и практика "безлимитных поездок сотрудников Госдепа и других ведомств США в краткосрочные командировки для работы в американских диппредставительствах в РФ". В-четвертых, Россия "решила начать" процедуру денонсации договора с США "об открытой суше", по которому иностранным дипломатам не надо просить разрешения у российских властей для поездок по стране.

Высылка американских дипломатов и запрет на въезд в Россию восьми высокопоставленным чиновникам стали ответом на расширение санкций в отношении России со стороны США за кибератаки и в связи с тем, что "вредоносные внешнеполитические действия" России представляют "чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и экономике США. Под санкции подпали первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, а также лица и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, – всего 32 физических и юридических лица. Из США также было решено выслать 10 российских дипломатов, которые работали в посольстве в Вашингтоне.