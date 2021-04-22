Мир В районе исчезновения подлодки около Бали гидролокатор обнаружил таинственный объект

2021-04-22 12:23

В районе пропажи индонезийской подлодки KRI Nanggala-402 с 53 людьми на борту (возле берегов Бали) гидролокатор на короткое время зафиксировал объект, который двигался под водой со скоростью 2,5 узла в час.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя ВМС Индонезии адмирала Джулиуса Видджоджоно.

По его словам, говорить о том, что это была подлодка, преждевременно.

Отмечается, что поисковые работы проводятся в районе к северу от острова Бали, где ранее была потеряна связь с подлодкой после ее погружения. Власти Индонезии запросили помощи для ее поиска у министерств обороны Австралии и Сингапура.

Напомним, индонезийская подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства участвовала в учениях к северу от Бали. Вчера, 21 апреля, она перестала выходить на связь после команды "погружение".