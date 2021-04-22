Политика Посол США в России Джон Салливан покинул Москву

2021-04-22 13:02

Посол США в России Джон Салливан в четверг, 22 апреля, покинул РФ. Как сообщает ТАСС, дипломат вернется через несколько недель.

Дипломат вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон, после пересадки он отправится в Вашингтон.

Перед тем отправиться на консультации в Вашингтон Салливану порекомендовали в МИД РФ, однако Салливан ответил, что покинет Москву только если его вынудят это сделать.

Накануне МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США.

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