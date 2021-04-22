Посол США в России Джон Салливан в четверг, 22 апреля, покинул РФ. Как сообщает ТАСС, дипломат вернется через несколько недель.
Дипломат вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон, после пересадки он отправится в Вашингтон.
Перед тем отправиться на консультации в Вашингтон Салливану порекомендовали в МИД РФ, однако Салливан ответил, что покинет Москву только если его вынудят это сделать.
Накануне МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США.