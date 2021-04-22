Политика В "Слуге народа" признались, как нардеп Тищенко может искупить свою вину за веречинку в локдаун

2021-04-22 14:42

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Николай Тищенко может искупить свою вину за веречинку в локдаун покупкой дронов для Вооруженных сил Украины.

 В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что нардеп должен принять максимальное наказание, которым может быть штраф в бюджет .

"Пусть отрабатывает", – сказал Арахамия, уточнив, что Тищенко может купить военным беспилотные летательные аппараты.

Также главу фракции возмутила реакция нардепа на скандал вокруг дня рождения его жены: "Какие-то еще отмазки пишет".

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Официальный Вашингтон иронично ответил на заявление Путина о "красных" линиях 2021-04-22 14:00
Глава МИД Украины озвучил новый способ жестко наказать Россию за разжигание войны 2021-04-22 13:43