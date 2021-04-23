Мир Авиация НАТО в Эстонии, Литве, Польше и Дании срочно поднята в небо для перехвата российских самолетов

2021-04-23 14:07

Североатлантический альянс поднял свою авиацию с баз в Эстонии, Литве, Польше и Дании для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

Об инциденте сообщила пресс-служба Воздушного командования НАТО. Отмечается, что российские суда засекли радары. После этого Объединенный центр воздушных операций НАТО в Юдеме (Германия) запустил истребители союзников в Балтийский регион, чтобы перехватить и идентифицировать приближающиеся самолеты.

"Некоторые из следов самолетов не были идентифицированы по сигналу ретранслятора, и план полета не был представлен. Это создает угрозу безопасности полетов, поскольку гражданские службы управления воздушным движением могут их не отследить", – говорится в сообщении.

НАТО удалось установить, что в воздушном пространстве над Балтийским морем появились два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50, который также сопровождался истребителями. Эта группа вылетела с материковой части России.

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