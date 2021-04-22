Политика МИД Украины об отводе российских войск от украинских границ: мониторим ситуацию

2021-04-22 20:20

 

Россия с 23 апреля начнет отвод своих войск от украинских границ. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку "все поставленные цели были выполнены".

Он поручил с 23 апреля начать отвод войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский отреагировал на отведение войск России

2021-04-22 21:20

Гривна резко укрепилась на новости об отводе от украинских границ войск РФ

2021-04-22 18:00

Давление ЕС и НАТО помогло: Россия с 23 апреля отводит войска от украинской границы

2021-04-22 15:04

Луганская "Заря" вышла в финал Кубка Украины, где 12 мая встретится с Динамо

2021-04-22 10:22

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский отреагировал на отведение войск России

2021-04-22 21:20

МИД Украины об отводе российских войск от украинских границ: мониторим ситуацию

2021-04-22 20:20

Песков сообщил, готов ли Путин встретиться с Зеленским на Донбассе

2021-04-22 19:40

США намерены поддерживать Украину летальным вооружением

2021-04-22 19:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский отреагировал на отведение войск России 2021-04-22 21:20
МИД Украины об отводе российских войск от украинских границ: мониторим ситуацию 2021-04-22 20:20
Песков сообщил, готов ли Путин встретиться с Зеленским на Донбассе 2021-04-22 19:40
США намерены поддерживать Украину летальным вооружением 2021-04-22 19:00