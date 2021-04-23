Мир Илон Маск предложил 100 млн долларов создателю топлива из углекислого газа

2021-04-23 17:29

Создатель и владелец Tesla Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов изобретателю, который найдет способ экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо, сообщает Reuters.

Конкурс продлится до 2025 года. По словам Маска, со временем размер призового фонда может увеличиться.

Отмечается, технология скачивания углерода из атмосферы может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

Напомниим, в ЕС достигли предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. 

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Авиация НАТО в Эстонии, Литве, Польше и Дании срочно поднята в небо для перехвата российских самолетов 2021-04-23 14:07
Марсоход NASA смог добыть пригодный для жизни кислород из атмосферы Марса 2021-04-23 09:23