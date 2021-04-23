Коронавирус Прививку от коронавируса получили уже 508 046 украинцев - как проходит вакцинация в областях

2021-04-23 14:23

В Украине за минувшие сутки прививка от коронавируса была сделана 16 169 гражданам. С начала кампании по вакцинации привито 508 046 человек, сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Гражданам прививки делали в 470 пунктах, а также вакцинацию проводили 283 мобильные бригады. За последние 24 часа в лидерах по иммунизации – столица (1 679). Меньше всего прививок сделано на Черниговщине (263).

В лист ожидания вакцинации записались уже почти пятьсот тысяч человек.

Сколько прививок сделано в регионах за 24 часа:

  • Винницкая область - 478 прививок;
  • Волынская область - 534 прививки;
  • Днепропетровская область - 1453 прививки;
  • Донецкая область - 352 прививки;
  • Житомирская область - 392 прививки;
  • Закарпатская - 791 прививки;
  • Запорожская область - 1084 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 436 прививок;
  • Киев - 1679 прививок;
  • Киевская область - 646 прививок;
  • Кировоградская область - 335 прививок;
  • Луганская область - 311 прививок;
  • Львовская область - 859 прививок;
  • Николаевская область - 477 прививок;
  • Одесская область - 837 прививок;
  • Полтавская область - 616 прививок;
  • Ровенская область - 542 прививки;
  • Сумская область - 454 прививки;
  • Тернопольская область - 350 прививок;
  • Харьковская область - 918 прививок;
  • Херсонская область - 499 прививок;
  • Хмельницкая область - 720 прививок;
  • Черкасская область - 537 прививок;
  • Черновицкая область - 606 прививок;
  • Черниговская область - 263 прививки.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина вышла на второе место среди стран Европы по смертности от коронавируса

2021-04-23 13:24

ЮНИСЕФ до конца года доставит в Украину вакцину от коронавируса для 8 млн человек

2021-04-23 13:02

В Украине выявлено 14 277 новых случаев Covid-19, госпитализированы 3 728 человек

2021-04-23 11:01

КАРТА В Украину идет мощный грозовой фронт: прогноз погоды на 22 апреля

2021-04-22 11:22

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Прививку от коронавируса получили уже 508 046 украинцев - как проходит вакцинация в областях

2021-04-23 14:23

Украина вышла на второе место среди стран Европы по смертности от коронавируса

2021-04-23 13:24

ЮНИСЕФ до конца года доставит в Украину вакцину от коронавируса для 8 млн человек

2021-04-23 13:02

С 26 апреля в Тернополе значительно ослабят карантинные ограничения

2021-04-23 11:22
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Прививку от коронавируса получили уже 508 046 украинцев - как проходит вакцинация в областях 2021-04-23 14:23
Украина вышла на второе место среди стран Европы по смертности от коронавируса 2021-04-23 13:24
ЮНИСЕФ до конца года доставит в Украину вакцину от коронавируса для 8 млн человек 2021-04-23 13:02
С 26 апреля в Тернополе значительно ослабят карантинные ограничения 2021-04-23 11:22