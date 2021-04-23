Коронавирус Прививку от коронавируса получили уже 508 046 украинцев - как проходит вакцинация в областях

2021-04-23 14:23

В Украине за минувшие сутки прививка от коронавируса была сделана 16 169 гражданам. С начала кампании по вакцинации привито 508 046 человек, сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Гражданам прививки делали в 470 пунктах, а также вакцинацию проводили 283 мобильные бригады. За последние 24 часа в лидерах по иммунизации – столица (1 679). Меньше всего прививок сделано на Черниговщине (263).

В лист ожидания вакцинации записались уже почти пятьсот тысяч человек.

Сколько прививок сделано в регионах за 24 часа: