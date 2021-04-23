Прививку от коронавируса получили уже 508 046 украинцев - как проходит вакцинация в областях
2021-04-23 14:23
В Украине за минувшие сутки прививка от коронавируса была сделана 16 169 гражданам. С начала кампании по вакцинации привито 508 046 человек, сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.
Гражданам прививки делали в 470 пунктах, а также вакцинацию проводили 283 мобильные бригады. За последние 24 часа в лидерах по иммунизации – столица (1 679). Меньше всего прививок сделано на Черниговщине (263).
В лист ожидания вакцинации записались уже почти пятьсот тысяч человек.
Сколько прививок сделано в регионах за 24 часа:
- Винницкая область - 478 прививок;
- Волынская область - 534 прививки;
- Днепропетровская область - 1453 прививки;
- Донецкая область - 352 прививки;
- Житомирская область - 392 прививки;
- Закарпатская - 791 прививки;
- Запорожская область - 1084 прививки;
- Ивано-Франковская область - 436 прививок;
- Киев - 1679 прививок;
- Киевская область - 646 прививок;
- Кировоградская область - 335 прививок;
- Луганская область - 311 прививок;
- Львовская область - 859 прививок;
- Николаевская область - 477 прививок;
- Одесская область - 837 прививок;
- Полтавская область - 616 прививок;
- Ровенская область - 542 прививки;
- Сумская область - 454 прививки;
- Тернопольская область - 350 прививок;
- Харьковская область - 918 прививок;
- Херсонская область - 499 прививок;
- Хмельницкая область - 720 прививок;
- Черкасская область - 537 прививок;
- Черновицкая область - 606 прививок;
- Черниговская область - 263 прививки.