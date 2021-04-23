Коронавирус Украина вышла на второе место среди стран Европы по смертности от коронавируса

2021-04-23 13:24

По состоянию на 23 апреля Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. За минувшие сутки скончались 470 человек.

Лидером в данном антирейтинге стала Польша с 694 летальными случаями от COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зафиксировали в Италии – 360, Германии – 311, Франции – 283, Венгрии – 214, Румынии – 150 и Испании – 132. Всего в Европе за сутки, 22 апреля, от коронавируса умерли 3 623 человека. С начала пандемии зафиксировали 989 869 летальных случаев.

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