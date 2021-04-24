Коронавирус В Украине свыше 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 24 апреля

2021-04-24 10:30

В Украине за минувшие сутки, 22 апреля, зафиксировано 12 711 новых случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 532 ребенка и 230 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 508 человека;

летальных случаев - 392;

выздоровело - 13 687 человек;

проведено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 017 341 человек;

выздоровели - 1 565 954 лица;

летальных исходов - 42 092;

проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

14 339 человек привито против COVID-19 в сутки. 522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок: