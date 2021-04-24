Коронавирус В Украине свыше 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 24 апреля

2021-04-24 10:30

 

В Украине за минувшие сутки, 22 апреля, зафиксировано 12 711 новых случаев коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 532 ребенка и 230 медработников.

За минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3 508 человека;
  • летальных случаев - 392;
  • выздоровело - 13 687 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине:

 
  • заболели - 2 017 341 человек;
  • выздоровели - 1 565 954 лица;
  • летальных исходов - 42 092;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

14 339 человек привито против COVID-19 в сутки. 522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

 

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
  • Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
  • Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
  • Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
  • Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
  • Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
  • Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
  • Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
  • Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
  • Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
  • Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
  • Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
  • Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
  • Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
  • Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
  • Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
  • Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
  • Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
  • Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
  • Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
  • Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
  • Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
  • Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
  • Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.
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