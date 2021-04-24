В Украине свыше 12 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 24 апреля
2021-04-24 10:30
В Украине за минувшие сутки, 22 апреля, зафиксировано 12 711 новых случаев коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 532 ребенка и 230 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 508 человека;
- летальных случаев - 392;
- выздоровело - 13 687 человек;
- проведено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 017 341 человек;
- выздоровели - 1 565 954 лица;
- летальных исходов - 42 092;
- проведено ПЦР-тестов - 9 214 479.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
14 339 человек привито против COVID-19 в сутки. 522 385 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
- Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
- Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
- Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
- Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
- Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
- Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
- Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
- Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
- Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
- Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
- Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
- Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
- Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
- Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
- Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
- Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
- Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
- Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
- Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
- Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
- Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
- Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
- Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
- Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.