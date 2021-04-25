Коронавирус Кабмин выплатит компенсации в случае смерти из-за вакцины от COVID-19

2021-04-25 10:30

В Украине начнут выплату компенсаций в случае инвалидности или смерти после вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом идет речь в постановлении правительства №371 от 31 марта.

Компенсации предусмотрены для всех граждан, кто пострадает от прививки. В общей сложности для этих целей Минздраву выделили 55,92 млн. грн.

Размер компенсации отличается от тяжести последствий вакцинации от COVID-19:

в случае смерти от вакцины родственники умершего получат 1,7 млн. грн.;

за инвалидность I степени — 908 тыс. грн.;

за инвалидность II степени — 794,5 тыс. грн.;

за инвалидность III степени — 681 тыс. грн.

Связь между смертью/инвалидностью человека и осложнениями после вакцинации от коронавирусной инфекции будет установлена благодаря протоколу расследования от группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после прививки.

Ранее в одной из областей Украины зафиксировали летальный случай после проведенной накануне вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Мы сообщали о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Украине. В течение суток прививку сделали 14,339 тыс. гражданам. Днем ранее вакцинированных было почти на 2 тыс. больше.

Со времен начала вакцинации на территории Украины прививку получили 522,385 граждан. Две дозы препарата успели ввести только 5 людям.

За последние сутки выявили 12,711 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее — 14,277 тыс.

С начала пандемии в Украине коронавирусную инфекцию выявили у более, чем 2 млн. человек. Количеств летальных случаев превысило 41 тыс.