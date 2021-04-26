Коронавирус В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям

2021-04-26 10:22

За сутки в Украине зафиксировано 5 062 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев в Днепропетровской, Одесской , Николаевской, Харьковской и Львовской областях.

Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.

За прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на 26 апреля составило 2 030 333 человека, из них 1 579 438 украинцев уже выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в областях Украины: