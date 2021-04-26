В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям
2021-04-26 10:22
За сутки в Украине зафиксировано 5 062 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев в Днепропетровской, Одесской , Николаевской, Харьковской и Львовской областях.
Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.
За прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии на 26 апреля составило 2 030 333 человека, из них 1 579 438 украинцев уже выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в областях Украины:
- Винницкая область - 60 случаев;
- Волынская область - 198 случаев;
- Днепропетровская область - 676 случаев;
- Донецкая область - 265 случаев;
- Житомирская область - 192 случая;
- Закарпатская - 41 случай;
- Запорожская область - 135 случаев;
- Ивано-Франковская область - 44 случая;
- Киев - 256 случаев;
- Киевская область - 305 случаев;
- Кировоградская область - 203 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 311 случаев;
- Николаевская область - 375 случаев;
- Одесская область - 397 случаев;
- Полтавская область - 106 случаев;
- Ровенская область - 144 случая;
- Сумская область - 182 случая;
- Тернопольская область - 207 случаев;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 80 случаев;
- Хмельницкая область - 40 случаев;
- Черкасская область - 277 случаев;
- Черновицкая область - 96 случаев;
- Черниговская область - 114 случаев.