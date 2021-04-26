Коронавирус В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям

2021-04-26 10:22

За сутки в Украине зафиксировано 5 062 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев в Днепропетровской, Одесской , Николаевской, Харьковской и Львовской областях.

Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.

За прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на 26 апреля составило 2 030 333 человека, из них 1 579 438 украинцев уже выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в областях Украины:

  • Винницкая область - 60 случаев;
  • Волынская область - 198 случаев;
  • Днепропетровская область - 676 ​​случаев;
  • Донецкая область - 265 случаев;
  • Житомирская область - 192 случая;
  • Закарпатская - 41 случай;
  • Запорожская область - 135 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая;
  • Киев - 256 случаев;
  • Киевская область - 305 случаев;
  • Кировоградская область - 203 случая;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 311 случаев;
  • Николаевская область - 375 случаев;
  • Одесская область - 397 случаев;
  • Полтавская область - 106 случаев;
  • Ровенская область - 144 случая;
  • Сумская область - 182 случая;
  • Тернопольская область - 207 случаев;
  • Харьковская область - 313 случаев;
  • Херсонская область - 80 случаев;
  • Хмельницкая область - 40 случаев;
  • Черкасская область - 277 случаев;
  • Черновицкая область - 96 случаев;
  • Черниговская область - 114 случаев.
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