Нужно сохранить динамику: в КГГА оценили шансы Киева покинуть "красную" зону карантина к 1 мая

У Киева есть высокие шансы выйти из "красной" зоны к 1 мая.
Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В статистике сейчас наблюдают положительную тенденцию - количество случаев заболеваемости коронавирусом идет на спад.
"Показатели, что мы имеем сегодня, вселяют оптимизм. Но мы еще обращаем внимание на то, что у нас были выходные, когда у нас обычно статистически меньше как заболеваний, так и госпитализаций", - отмети Поворозник.
Он добавил, что в столице не будет проблем по выходу из "красной" зоны в конце апреля, если такая динамика будет сохранена в течение 2-3 дней.