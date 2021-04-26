Коронавирус Нужно сохранить динамику: в КГГА оценили шансы Киева покинуть "красную" зону карантина к 1 мая

2021-04-26 21:20

У Киева есть высокие шансы выйти из "красной" зоны к 1 мая.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В статистике сейчас наблюдают положительную тенденцию - количество случаев заболеваемости коронавирусом идет на спад.

"Показатели, что мы имеем сегодня, вселяют оптимизм. Но мы еще обращаем внимание на то, что у нас были выходные, когда у нас обычно статистически меньше как заболеваний, так и госпитализаций", - отмети Поворозник.

Он добавил, что в столице не будет проблем по выходу из "красной" зоны в конце апреля, если такая динамика будет сохранена в течение 2-3 дней.