Коронавирус Арахамия придумал наказание для Тищенко за вечеринку в разгар карантина

2021-04-27 19:00

Председатель "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что член фракции Николай Тищенко должен заплатить штраф за отель, в котором он устроил праздник для своей супруги в разгар карантина.

Арахамия подчеркнул, что Тищенко должен заплатить и штрафа за нарушение карантина, и штраф за отель, в котором прошло гуляние.

"Я считаю, что если он подставил, в том числе, и владельцев заведения, то он должен заплатить и за заведение. Вместо них. Я не знаю, юридически, как это правильно... Но он должен выплатить эти средства", - заявил парламентарий.

Также он отметил, что Тищенко должен закупить дроны для армии на ту же сумму, что и штрафы.

"А если у него будет немного больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что его декларация позволяет", - подчеркнул Арахамия.

Кроме того он добавил, что из-за скандала с Тищенко должен состояться съезд Высшего совета партии, которая определит точное наказание для Тищенко. Во фракции считают, что Тищенко должен не разбираясь быть оштрафован по максимальной ставке.