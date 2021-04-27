Политика Украина озвучила "красную линию" в переговорах по Донбассу

2021-04-27 21:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет.

Такое заявление он сделал в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World во вторник, 27 апреля.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о переговорах по Донбассу, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с руководителями так называемых ЛНР и ДНР, Кулеба назвал это "красной линией" для Украины.

"Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - заявил Кулеба.

Глава МИД ответил на вопросы и о возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Будем надеяться", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что все понимают, что о завершении войны в Украине и мире надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.