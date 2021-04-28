Мир Сторожевые корабли США вступили в конфликт с иранским флотом в Персидском заливе

2021-04-28 12:40

В водах Персидского залива три катера иранского Корпуса стражей исламской революции быстро приблизились к двум военным кораблям США, в связи с чем один из последних произвел предупредительные выстрелы. 

Как сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в Twitter, инцидент произошел в северной части залива.

"Катера быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю Береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями. Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах", - отметили американские военные.

Перед тем, как открыть огонь, американские военные несколько раз по громкоговорителю призывали иранские катера прекратить маневры, однако судна КСИР отошли на безопасное расстояние только после стрельбы.

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