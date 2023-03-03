Мир ВМС Великобритании конфисковали иранское оружие в Персидском заливе

2023-03-03 14:30

ВМС Великобритании в прошлом месяце конфисковали иранское оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты, которое находилось на судне контрабандистов в международных водах в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

Отмечается, что судно было обнаружено беспилотным разведывательным самолетом США, а также британским вертолетом. Контрабандисты направлялись на юг из Ирана на высокой скорости.

После сигнала Королевского флота судно сначала попыталось пройти к территориальным водам Ирана, но было остановлено группой королевских морских пехотинцев, которые затем поднялись на борт небольшого судна и забрали подозрительные пакеты.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, задержание HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают приверженность Британии соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, которая угрожает миру и безопасности во всем мире.

Проверка показала, что в груз входили иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности. Великобритания проинформировала ООН об изъятии.

Сообщается, что задержание контрабандного оружия последовало за двумя успешными операциями Королевского флота по захвату иранского оружия в регионе в начале прошлого года.