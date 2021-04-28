Мир Гражданство за деньги: власти Кипра незаконно выдали тысячи "золотых паспортов"

2021-04-28 11:39

За период с 2007 по 2020 год власти Кипра незаконно выдали 3 тыс. 500 "золотых паспортов" иностранцам в рамках ныне не функционирующей многомиллиардной программы получения гражданства за инвестиции. Гражданство Кипра получили родственники инвесторов в экономику страны, сообщается в промежуточном отчете независимой комиссии, на который ссылается The Associated Press.

"Правительство неправильно истолковало закон, также обнаружено, что почти 770 иностранцам было ошибочно предоставлено гражданство", - говорится в документе.

Президент Никос Анастасиадис поручил комиссии из четырех человек, возглавляемой бывшим старшим судьей, расследовать, что пошло не так с этой схемой предоставления гражданства.

Чуть более половины из 6779 паспортов, которые выдавали в течение 13 лет сменявшие друг друга правительства, были предоставлены взрослым членам семей инвесторов, даже несмотря на то, что не существовало закона, разрешающего это.

Еще одно ошибочное правовое толкование позволило Кабинету министров выдавать паспорта высшим руководителям иностранных и кипрских компаний без личных инвестиций на Кипре. Члены следственной комиссии заявили, что руководителей нельзя считать инвесторами, потому что они не владеют компаниями на Кипре.

Комитет также обвинил правительство в потенциально "неадекватной проверке" заявок инвесторов, а также в нарушении "основных принципов естественной справедливости и надлежащего управления".

Кроме того, президенты и ряд политиков в Кабинете министров Кипра могли иметь конфликта интересов при рассмотрении заявок на предоставление гражданства, поданных юридическими фирмами или другими компаниями, с которыми они были прямо или косвенно связаны.

Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции была запущена в 2007 году, но была расширена в 2013 году после финансового кризиса, чтобы принести более 8 миллиардов евро (9,66 миллиардов долларов) для островного государства в Восточном Средиземноморье.

Программа была привлекательной для иностранных инвесторов, потому что паспорт Кипра, члена Европейского Союза, позволял бесплатно путешествовать и проживать в рамках блока, состоящего из 27 стран.

В конце 2019 года власти Кипра были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов". Сообщалось, что около 40 процентов паспортов в ходе программы были выданы гражданам России.

Как сообщает Deuthsche welle, Кипр официально подвергался критике в ЕС за недостаточную проверку происхождения денег соискателей гражданства из числа иностранных инвесторов.

В августе 2020 года в стране разразился скандал из-за расследования, проведенного журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег, связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.