Коронавирус В Украине четвертые сутки подряд быстро растет число новых случаев COVID-19

2021-04-29 10:03

В Украине за последние 24 часа выявили 11 627 новых случаев COVID-19. Прирост числа заболевших идет уже четвертые сутки подряд.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Донецкой (809) и Львовской областях (667), а также в Киеве (940).

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 096 человек; ️летальных случаев - 387; выздоровело – 18 442 человека.

Общее число инфицированных за время пандемии на сегодня составило 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались, 1 635 333 человека выздоровели.