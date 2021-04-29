Коронавирус Сегодня в Индию начнут прибывать самолеты США с вакциной и оборудованием для борьбы с COVID

2021-04-29 11:05

США в ближайшие дни предоставят помощь в размере более $100 млн для борьбы с распространением коронавируса в Индии.

"В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания COVID-19, Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии", - сказано в заявлении Белого дома.

Власти американских штатов, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовали свои силы для доставки жизненно важного кислорода, сопутствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц, "чтобы поддержать медицинских работников и население Индии, наиболее пострадавшее во время нынешней вспышки эпидемии".

Также, вашингтонская администрация направит в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Кроме того, будет доставлен первый транш в 20 тыс. препаратов "Ремдесивир" для лечения инфекции.

Самолеты с американской помощью начнут прибывать в Индию с 29 апреля и на протяжении следующей недели. Речь идет, в частности, о лекарственных средствах, наборах для проведения экспресс-тестов, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средствах индивидуальной защиты.

Напомним, общее количество заразившихся за все время эпидемии в Индии уже превысило 14,5 млн человек.