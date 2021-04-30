Коронавирус В США открыли простой способ уничтожения коронавируса менее чем за секунду и без химикатов

2021-04-30 08:26

Специалисты из Техасского университета A&M разработали метод уничтожения SARS-CoV-2 менее чем за секунду с помощью нагрева, сообщает Phys.org

В ходе эксперимента ученые растворили вирус в воде и пропустили эту жидкость через трубку из нержавеющей стали. Далее трубку нагрели до 72 градусов по Цельсию, после чего концентрация вируса в растворе уменьшилась в 100 тысяч раз.

“Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит”, - говорят ученые.

По мнению специалистов, такое решение можно использовать в системах вентиляции, очистки воздуха, кондиционирования и отопления. Авторы исследования считают, что метод поможет в борьбе с другими вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем.

Ученые уточняют, что об эффективности подобного метода было известно и ранее, но в ходе прошлых экспериментов уничтожить вирус удавалось лишь за период от 1 до 20 минут.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве за сутки почти тысяча новых случаев заражения - названы самые опасные районы

2021-04-29 12:23

Сегодня в Индию начнут прибывать самолеты США с вакциной и оборудованием для борьбы с COVID

2021-04-29 11:05

В Украине четвертые сутки подряд быстро растет число новых случаев COVID-19

2021-04-29 10:03

После коронавируса появляются фантомные запахи: медики дали объяснение

2021-04-28 21:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Свет в конце пандемии: Pfizer начала испытания таблеток для лечения Covid-19

2021-04-30 09:40

В США открыли простой способ уничтожения коронавируса менее чем за секунду и без химикатов

2021-04-30 08:26

Минздрав обновил список областей в «красных зонах»

2021-04-29 21:40

В Киеве женщину парализовало после прививки: появилось разъяснение, "виновата" ли вакцина

2021-04-29 19:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Свет в конце пандемии: Pfizer начала испытания таблеток для лечения Covid-19 2021-04-30 09:40
В США открыли простой способ уничтожения коронавируса менее чем за секунду и без химикатов 2021-04-30 08:26
Минздрав обновил список областей в «красных зонах» 2021-04-29 21:40
В Киеве женщину парализовало после прививки: появилось разъяснение, "виновата" ли вакцина 2021-04-29 19:40