Коронавирус В США открыли простой способ уничтожения коронавируса менее чем за секунду и без химикатов

2021-04-30 08:26

Специалисты из Техасского университета A&M разработали метод уничтожения SARS-CoV-2 менее чем за секунду с помощью нагрева, сообщает Phys.org

В ходе эксперимента ученые растворили вирус в воде и пропустили эту жидкость через трубку из нержавеющей стали. Далее трубку нагрели до 72 градусов по Цельсию, после чего концентрация вируса в растворе уменьшилась в 100 тысяч раз.

“Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит”, - говорят ученые.

По мнению специалистов, такое решение можно использовать в системах вентиляции, очистки воздуха, кондиционирования и отопления. Авторы исследования считают, что метод поможет в борьбе с другими вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем.

Ученые уточняют, что об эффективности подобного метода было известно и ранее, но в ходе прошлых экспериментов уничтожить вирус удавалось лишь за период от 1 до 20 минут.