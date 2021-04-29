Мир В июне Испания начнет принимать первых туристов, но потребует цифровой сертификат

2021-04-29 13:02

Власти Испании рассчитывают открыть въезд для иностранных путешественников с июня, после введения общеевропейского цифрового сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, передает BBC. 

Как заявил испанский министр туризма Фернандо Вальдес, сперва в "тестовом режиме" туристов начнут пускать в мае, чтобы спрогнозировать ситуацию на июнь.

"Испания будет готова в июне сообщить всем путешественникам со всего мира, что вы можете нас посетить", - цитирует Вальдеса издание.

Он добавил, что любая схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от цифрового зеленого сертификата ЕС.

Для въезда в Испанию турист должен будет иметь справку о прививках двумя дозами вакцин, разрешенных в Евросоюзе, или справку о том, что переболел коронавирусом, или отрицательный тест на COVID-19.

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