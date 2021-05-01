Политика Витренко пригрозил Газпрому исками от Нафтогаза

2021-05-01 11:30

 

Новоназначенный глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласно условиям действующего контракта с «Газпромом» НАК может подать к нему новые иски.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 30 апреля.

«Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано», - сказал Витренко.

Глава Нафтогаза отметил, что одной из претензий к Газпрому может стать его монопольное положение в сфере экспорта газа из России. Это, отметил Витренко, не позволяет Украине покупать голубое топливо у независимых российских поставщиков.

Также он напомнил, что условия для покупателей газа в Европе, устанавливаемые Газпромом, являются нерыночными. Витренко подчеркнул, что Нафтогаз планирует добиваться того, чтобы газ для компаний из Европы продавался на границе России с Украиной.

Кроме того, в планах Нафтогаза добиться разблокировки Газпромом поставок газа из Центральной Азии.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 апреля 2021 года главой НАК "Нафтогаз Украины" назначен Юрий Витренко, который ранее уже работал в госкомпании на должности исполнительного директора. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Отметим, что ранее главой правления Нафтогаза был Андрей Коболев. Причины увольнения Коболева озвучили в Министерстве энергетики Украины.

Также сообщалось, что послы стран G7 выпустили заявление относительно увольнения Андрея Коболева.

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