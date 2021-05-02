Мир В Индии зафиксирован новый коронавирусный рекорд. Более 400 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

2021-05-02 11:00

 

В Индии за последние сутки, 30 апреля выявили более 400 000 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым рекордом для этой страны.

Об этом сообщает в субботу Hindustan Times.

Согласно данным властей, за 24 часа в стране обнаружили еще 401 993 случая заболевания. За все время пандемии это первый день, когда в Индии число заразившихся COVID-19 людей превышает отметку в 400 тыс.

До этого в течение 10 дней подряд в Индии ежедневно фиксировали более 300 тыс. случаев заражения.

В общей сложности, более 19 млн человек заразились COVID-19 в Индии за время пандемии. Больше случаев было выявлено только в США.

Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией (в частности, и Украина), чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

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