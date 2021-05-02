Коронавирус Минздрав обеспечит вакцинами Pfizer украинцев до конца 2021 года - Степанов

2021-05-02 13:00

В ночь на субботу 1 мая Минздрав заключил контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Мои переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были достаточно напряженными. Лишь через несколько месяцев нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, после того как мы включили дипломатические учреждения США и Украины и министра здравоохранения США Алекса Азара.

...Существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой.... Мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украине. Совместными усилиями мы наконец добились замечательных результатов и способны обеспечить украинский полном объеме вакцин в текущем году», - написал Степанов.

По словам главы ведомства, Украина получит 20 млн 1150 доз вакцины Pfizer в течение 2021 года.

Он уточнил, что первые поставки из этого контракта - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные - 15 млн доз - в четвертом квартале этого года .

«Искренне благодарен компании Pfizer за плодотворное сотрудничество и с нетерпением ждем поставки. Ситуация с поставками вакцин напряженная во всем мире. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы 70% украинцев были вакцинированы уже в этом году», - подытожил министр Степанов.