Коронавирус Как побороть одышку после коронавируса: совет врача

2021-05-02 14:30

 

В случае, если вас беспокоит слабость и одышка после коронавирусной инфекции, следует проконсультироваться у врача-терапевта или кардиолога.

Он снимет ЭКГ, определит сатурацию крови и назначит другие обследования, чтобы выявить легочную или сердечную недостаточность. Об этом рассказала "Фактам" кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

"Еще лет сто назад ученые описали вторичную вегетососудистую дистонию – функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца и многих других органов. Нарушения могут возникать после перенесенной инфекции", – отметила врач.

Медик добавила, что важно набраться терпения, быть оптимистом, заставлять себя двигаться и "не демонизировать" COVID-19.

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