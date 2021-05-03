Мир Башар Асад простил всем и все - Диктатор Сирии издал неожиданный указ о всеобщей амнистии

2021-05-03 15:43

Диктатор Сирии издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Башар Асад издал законодательный указ № 13 от 2021 года о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Указано, что амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления.

Также под амнистию попали осужденные за такие преступления, как дача взяток, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.

Указ подразумевает и смягчение наказания в некоторых случаях. К примеру, смертную казнь могут заменить пожизненным каторжными работами. Тем же, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.

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Башар Асад простил всем и все - Диктатор Сирии издал неожиданный указ о всеобщей амнистии 2021-05-03 15:43
В Финляндии зафиксированы десятки смертей от неизвестного наркотика 2021-05-03 15:04
Торнадо в Японии изуродовал около сотни зданий, есть пострадавшие 2021-05-03 12:23