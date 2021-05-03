Коронавирус В ЕС хотят разрешить въезд туристам с одним условием: что нужно знать

2021-05-03 16:40

 

В Европейском союзе планируют разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что вакцина должна быть сертифицирована в ЕС и прививка должна быть сделана минимум за две недели до прибытия в Евросоюз, пишет Bloomberg.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС", - сказано в заявлении.

Кроме того, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

При этом, порядок пересечения границ определяется странами-членами самостоятельно, а Еврокомиссия может лишь давать рекомендации.

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