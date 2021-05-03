Коронавирус Индийский штамм коронавируса появился уже в Польше

2021-05-03 19:20

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает Польское радио.

Индийский вариант коронавируса подтвердился у польского дипломата, эвакуированного из Индии. Он уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Эту информацию подтвердил профессор Кшиштоф Пирч, вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове.

Известно, что дипломат, заболевший опасным видом коронавируса был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.

Напомним, в Польше планировали в мае ослабить карантин. Там хотели возобновить возрождение экономики с 4 мая.