Мир В Италии отреставрируют пол в Колизее, чтобы туристы смоги выйти на арену гладиаторов

2021-05-03 17:20

 

В Италии разрешили отреставрировать пол античного Колизея в Риме, чтобы туристы могли постоять там, где когда-то сражались гладиаторы.

Об этом сообщает NYT.

О планах реставрации объявил министр культуры Италии Дарио Франческини. Стоимость работ составит $22,2 миллиона. Планируется, что пол в Колизее появится в 2023 году.

Колизей остался без пола в XIX веке. Тогда археологи нашли подземные туннели арены, где содержались гладиаторы и животные. Новый пол площадью три тысячи квадратных метров сделают из дерева. Власти уверяют, что конструкция не повредит исторической застройке, и доски при необходимости можно будет снять без ущерба строению.

Колизей был самым большим амфитеатром в Римской империи. В 2019 году, до пандемии COVID-19, памятник посетили около 7,6 миллиона человек.

Ранее мы писали, как в связи с пандемией коронавируса Колизей закрыли, а Италию отправили на карантин.

Власти страны тогда заявили, что Италии закроется для туристов как минимум до 2021 года. Так и произошло. Колизей в Италии открыли для посещения совсем недавно. Также в Италии заработали летние площадки в кафе после долгого карантина.

 

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