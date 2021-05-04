Коронавирус Майское затишье: четвертый день подряд в Украине резко снижается число новых случаев COVID-19

2021-05-04 11:22

За минувшие сутки украинские медики зафиксировали 2 472 новых случая заражения коронавирусом. Снижение прироста новых случаев COVID-19 происходит четвертые сутки подряд.

Как глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166. При этом выздоровели 7 815 украинцев.

Количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.

Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в областях: