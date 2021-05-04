Майское затишье: четвертый день подряд в Украине резко снижается число новых случаев COVID-19
2021-05-04 11:22
За минувшие сутки украинские медики зафиксировали 2 472 новых случая заражения коронавирусом. Снижение прироста новых случаев COVID-19 происходит четвертые сутки подряд.
Как глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166. При этом выздоровели 7 815 украинцев.
Количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в областях:
- Винницкая область - 27
- Волынская область - 77
- Днепропетровская область - 220
- Донецкая область - 324
- Житомирская область - 26
- Закарпатская область - 12
- Запорожская область - 168
- Ивано-Франковская область - 19
- Киев - 151
- Киевская область - 100
- Кировоградская область - 62
- Луганская область - 21
- Львовская область - 55
- Николаевская область - 79
- Одесская область - 168
- Полтавская область - 85
- Ровенская область - 58
- Сумская область - 60
- Тернопольская область - 94
- Харьковская область - 191
- Херсонская область - 29
- Хмельницкая область - 115
- Черкасская область - 253
- Черновицкая область - 58
- Черниговская область - 20