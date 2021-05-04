Коронавирус Майское затишье: четвертый день подряд в Украине резко снижается число новых случаев COVID-19

2021-05-04 11:22

За минувшие сутки украинские медики зафиксировали 2 472 новых случая заражения коронавирусом. Снижение прироста новых случаев COVID-19 происходит четвертые сутки подряд.

Как глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166. При этом выздоровели 7 815 украинцев.

Количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.

Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в областях:

  • Винницкая область - 27
  • Волынская область - 77
  • Днепропетровская область - 220
  • Донецкая область - 324
  • Житомирская область - 26
  • Закарпатская область - 12
  • Запорожская область - 168
  • Ивано-Франковская область - 19
  • Киев - 151
  • Киевская область - 100
  • Кировоградская область - 62
  • Луганская область - 21
  • Львовская область - 55
  • Николаевская область - 79
  • Одесская область - 168
  • Полтавская область - 85
  • Ровенская область - 58
  • Сумская область - 60
  • Тернопольская область - 94
  • Харьковская область - 191
  • Херсонская область - 29
  • Хмельницкая область - 115
  • Черкасская область - 253
  • Черновицкая область - 58
  • Черниговская область - 20
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