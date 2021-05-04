Коронавирус Когда отменят дистанционное обучение в Украине, в Минобразования раскрыли детали: "Уже осенью..."

2021-05-04 19:00

 

В связи с пандемией обучение детей проводится дистанционно, в онлайн-режиме. Вернуться ли ученики за парты?

Уже больше года в мире "бушует" коронавирус. В связи с тем, что эта болезнь довольно опасная и быстро передается, было решено переходить в онлайн-режим работы.

Так, в пресс-службе Минобразования сообщили, что еще как минимум до конца этого учебного года обучение школьников будет проходить дистанционно. Сейчас все зависит только от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных областей.

Когда школьники и студенты сядут за парты будет зависеть от уровня инфицирования в стране, и темпов вакцинации.

По словам главы, ЮНИСЕФ в Украине Лотты Сильвандер, сейчас уже появились новые варианты вируса, которые поражают детей. Если удастся справиться с новыми недугами в течение лета, то дети вернутся к привычному обучению уже осенью.

 Омбудсмен Сергей Горбачев уверен, что образование, которое было в марте 2020 года уже ушло в прошлое, ведь за год все изменилось и появился больший опыт жизни в условиях пандемии.
 
По словам омбудсмена, пандемия подтолкнула систему образования к быстрому развитию, ведь уровень цифровой компетентности учителей вырос больше, чем за прошлые годы. Горбачев сделал вывод, что кризис - это не только проблема, но и возможность.

Часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов, должна остаться и после пандемии. Навряд ли учителя и ученики захотят полностью отказаться от использования онлайн-платформ. Предполагается, что учителя будут применять эти инструменты вместе с оффлайн-уроками.

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В Польше ослабили карантин: что теперь разрешено 2021-05-04 19:20