В связи с пандемией обучение детей проводится дистанционно, в онлайн-режиме. Вернуться ли ученики за парты?
Уже больше года в мире "бушует" коронавирус. В связи с тем, что эта болезнь довольно опасная и быстро передается, было решено переходить в онлайн-режим работы.
Так, в пресс-службе Минобразования сообщили, что еще как минимум до конца этого учебного года обучение школьников будет проходить дистанционно. Сейчас все зависит только от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных областей.
Когда школьники и студенты сядут за парты будет зависеть от уровня инфицирования в стране, и темпов вакцинации.
По словам главы, ЮНИСЕФ в Украине Лотты Сильвандер, сейчас уже появились новые варианты вируса, которые поражают детей. Если удастся справиться с новыми недугами в течение лета, то дети вернутся к привычному обучению уже осенью.
Часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов, должна остаться и после пандемии. Навряд ли учителя и ученики захотят полностью отказаться от использования онлайн-платформ. Предполагается, что учителя будут применять эти инструменты вместе с оффлайн-уроками.