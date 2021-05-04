Коронавирус В ЕС начали оценку китайской вакцины Sinovac, которую закупила Украина

2021-05-04 18:00

В Комитете по медикаментам медицинского регулятора Евросоюза (EMA) начали проверку и анализ вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, которую ранее поставили в Украину.

Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 4 мая.

Вакцину проверяют после того, как уже были получены предварительные результаты лабораторных исследований и клинических исследований. Они показали, что китайская вакцина Sinovac вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус COVID-19.

Регулятор будет оценивать данные, чтобы решить, перевешивают ли преимущества от применения возможные риски. Обзор вакцины будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно информации для официальной заявки на получение разрешения на ее продажу в Европе.

Вакцина Sinovac Biotech называется инактивированной. Она содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2, который при попадании в тело человека не может вызвать болезнь, но иммунная система определит вирус как чужеродный и выработает антитела против него. Также вакцина содержит вещество "адъювант", которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.

Рассмотрение вакцины – это инструмент, который регулятор ЕС использует для ускорения оценки перспективности лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.