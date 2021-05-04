Коронавирус В 10 регионах Украины приостановили вакцинацию от COVID-19: ни одной прививки за сутки

2021-05-04 22:00

 

Согласно данным МОЗ, за прошедший день в Украине прививки против коронавируса получили 919 человек.

По всей Украине за минувшие сутки, 3 мая, вакцинацию проводили всего 24 мобильные бригады иммунизации и 30 пунктов прививок. В 10 областях вообще не сделано ни одной прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает APnews.

Согласно данным МОЗ, за прошедший день в Украине прививки против коронавируса получили 919 человек.

Общее замедление вакцинации в Украине связывают с затяжными выходными, которые продолжаются четвертый день.

По словам Степанова, с начала кампании вакцинации в Украине привили 756 022 человек, из них получили первую дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

В 10 регионах за минувшие сутки не привили ни одного человека. В частности речь идет о таких области: Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

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