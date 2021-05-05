Коронавирус Медики озвучили суровый прогноз по covid-19 в Украине после ослабления карантина

2021-05-05 13:38

Отмена локдауна и ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости коронавирусом. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

"Я бы не спешил с этим, потому что Украина доказала, что мы не можем придерживаться карантинных мероприятий. Любые послабления будут приводить к резкому росту заболеваемости", – заявил он.

 По оценкам эпидемиолога, в настоящее время в Украине продолжается первая волна COVID-19, при этом наблюдается спад ее третьего пика.

"Третий пик вроде бы снижается. Но я бы не был таким оптимистичным", – заметил он.

Как пояснил медик, в условиях, когда карантинные ограничения массово не соблюдаются, ослаблять их нецелесообразно. "Мы видим, что ряд регионов Украины переводят в "желтые" или в "зеленые" зоны. И почему-то при росте заболеваемости в Киеве некоторые чиновники анонсируют переход столицы в "желтую" зону", – сказал он.

Как убежден медик, чтобы снизить заболеваемость в стране, необходимо акцентировать на контроле за соблюдением ограничений и на личном примере руководства государства.

"Прежде всего, я стал бы более требовательным не к населению, а к тем государственным институциям, которые должны контролировать поведение людей в общественных местах. Например, Национальная полиция, которая должна регулировать правильность надевания масок или соблюдение физической дистанции", – подчеркнул он.

 

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