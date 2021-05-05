Укрзализныця обратилась к украинцам с важной новостью

В Укрзализныце сообщили, что со среды, 5 мая, поезда во всех областях Украины будут курсировать без ограничений.
Как передает «Хвиля», об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, с 5 мая Житомирская область, последняя, где действовали ограничения в функционировании железнодорожного транспорта, выходит из «красной» зоны эпидемической опасности.
В частности, компания оперативно открывает высадку-посадку, а также проездные документы до/от станций6 Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи и Олевск.
А также наследующие рейсы:
№13/14 Киев – Солотвино;
№29/30 Киев – Ужгород;
№43/44 Ивано-Франковск – Киев;
№45/46 Ужгород – Лисичанск;
№58/57 Ковель – Одесса,
№88/87 Ковель – Новоалексеевка;
№98/97 Ковель – Киев;
№134/133 Николаев – Рахов;
№142/141 Львов – Бахмут;
№188/187 Ковель – Николаев
№743/744 Киев – Львов.
В Укрзализныце подчеркнули, что теперь все поезда в Украине курсируют по графику, на данный момент нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.
Кроме того, пассажиров призвали соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздерживаться от путешествий в случае плохого самочувствия.
Ранее «Хвиля» писала, что стоимость билетов Укрзализныци до конца года вырастет на 16%. Так, тарифы Укрзализныци будут повышаться на 2% каждый месяц до конца года, то есть до конца 2021 года проезд в поездах компании подорожает на 16%.
Напомним, в Укрзализныце назвали самые популярные направления на майские праздники. В компании наблюдается всплеск интереса пассажиров к путешествиям во время майских праздников. К примеру, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.
Также сообщалось, что в Наблюдательном совете УЗ отказались раскрывать данные о том, сколько денег они получают за работу, даже когда соответствующий запрос направила Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная Рада.