Коронавирус Укрзализныця обратилась к украинцам с важной новостью

2021-05-05 18:00

В Укрзализныце сообщили, что со среды, 5 мая, поезда во всех областях Украины будут курсировать без ограничений.

Как передает «Хвиля», об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, с 5 мая Житомирская область, последняя, где действовали ограничения в функционировании железнодорожного транспорта, выходит из «красной» зоны эпидемической опасности.

В частности, компания оперативно открывает высадку-посадку, а также проездные документы до/от станций6 Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи и Олевск.

А также наследующие рейсы:

№13/14 Киев – Солотвино;

№29/30 Киев – Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№58/57 Ковель – Одесса,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№134/133 Николаев – Рахов;

№142/141 Львов – Бахмут;

№188/187 Ковель – Николаев

№743/744 Киев – Львов.

В Укрзализныце подчеркнули, что теперь все поезда в Украине курсируют по графику, на данный момент нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Кроме того, пассажиров призвали соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздерживаться от путешествий в случае плохого самочувствия.

Ранее «Хвиля» писала, что стоимость билетов Укрзализныци до конца года вырастет на 16%. Так, тарифы Укрзализныци будут повышаться на 2% каждый месяц до конца года, то есть до конца 2021 года проезд в поездах компании подорожает на 16%.

Напомним, в Укрзализныце назвали самые популярные направления на майские праздники. В компании наблюдается всплеск интереса пассажиров к путешествиям во время майских праздников. К примеру, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.

Также сообщалось, что в Наблюдательном совете УЗ отказались раскрывать данные о том, сколько денег они получают за работу, даже когда соответствующий запрос направила Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная Рада.