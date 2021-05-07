Коронавирус Укольный туризм: Граждане Канады массово летают в США на вакцинацию от коронавируса

2021-05-07 08:26

В связи с ухудшением в стране ситуации с Сovid-19 жители Канады летят в США, чтоб получить вакцину от коронавируса, сообщает Reuters.

В связи с началом в стране третьей волны Covid-19 жители хотят получить вакцину как можно раньше. В правительстве заявили, что вакцинировать всех желающих смогут только в конце сентября. На данный момент в Канаде обе вакцины от коронавируса получили 3% населения страны, а 34% получили первую дозу, в то время как в США уже треть населения вакцинированы полностью и вакцины там предостаточно.

Кроме того, Канада допускает четырехмесячный перерыв между дозами, в то время, как американцы получают вторую дозу уже через три или четыре недели после первой. Это заставляет канадцев брать инициативу в свои руки и лететь в США за вакциной. Более того, сделать прививку в США они могут бесплатно.

"Это заняло пару кликов. Нам назначили встречу в аптеке продуктового магазина, мы забронировали авиабилеты на следующий день, в пятницу, а в субботу утром нам сделали прививку", - поделился своим опытом прохождения вакцинации в США бизнесмен из Канады.

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