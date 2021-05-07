Мир В аэропорту Польши украинку не пустили в самолет и оштрафовали за глупую шутку о бомбе

2021-05-07 09:23

В Гданьском аэропорту имени Леха Валенсы (Польша) 40-летняя гражданка Украины во время досмотра багажа заявила, что везет бомбу. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы республики.

Отмечается, что женщина собиралась лететь в Киев, однако сотрудники аэропорта отнеслись к ее словам серьезно и вызвали взрывотехников.

Специалисты проверили все вещи женщины, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили. Однако во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.

Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать ее на борт.

Напомним, ранее из варшавского аэропорта имени Шопена эвакуировали 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в Варшаву из Стамбула. Это произошло из-за сообщения о минировании одного из самолетов. Пресс-секретарь пояснила, что специалисты не обнаружили опасных предметов или грузов, это была ложная тревога.