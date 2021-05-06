Коронавирус В Украине могут запустить COVID-сертификаты до 1 июля

2021-05-06 17:20

 

В Украине могут запустить COVID-паспорт уже до 1 июля. Он будет включать в себя данные о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

Документ о внедрении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.

"Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия", - сообщили в Минздраве.

До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут получить по запросу и при необходимости предъявить при пересечении границы бумажное международное свидетельство о вакцинации. В Минздраве заверили, что он сейчас является действующим.

По словам Степанова, документ планируют разработать в кратчайшие сроки и он может заработать уже с 1 июля.

"Мы знаем, потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС", - сообщил министр здравоохранения.

Ранее в Кабмине заявили, что Украина технически готова к введению COVID-паспортов.

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