Коронавирус Совет Европы расширил список стран, граждане которых могут посещать ЕС. Украину в него не включили

2021-05-06 17:40

 

Евросоюз расширил список стран, для граждан которых государства-члены должны постепенно снимать ограничения на несущественные поездки в период пандемии Covid-19. В перечень добавили Израиль, однако Украины в нем до сих пор нет.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

По состоянию на 6 мая Совет рекомендует страна-членам ЕС постепенно снимать ограничения для въезда выходцев из следующих стран:

  • Австралия, 
  • Израиль,
  • Новая Зеландия, 
  • Руанда, 
  • Сингапур, 
  • Южная Корея, 
  • Таиланд, 
  • Китай при условии подтверждения взаимности.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться. Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

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