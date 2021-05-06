Совет Европы расширил список стран, граждане которых могут посещать ЕС. Украину в него не включили

Евросоюз расширил список стран, для граждан которых государства-члены должны постепенно снимать ограничения на несущественные поездки в период пандемии Covid-19. В перечень добавили Израиль, однако Украины в нем до сих пор нет.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
По состоянию на 6 мая Совет рекомендует страна-членам ЕС постепенно снимать ограничения для въезда выходцев из следующих стран:
Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться. Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.