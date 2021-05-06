Экономика Евросоюз обнародовал отчет о готовности Украины к "промышленному безвизу"

2021-05-06 20:20

Следующим шагом будет начало работы по получению мандата на проведение переговоров по заключению соглашения о "промышленном безвизе".

Предварительная оценочная миссия Европейского Союза после семи месяцев работы в Украине представила заключительный отчет о готовности страны к Соглашению АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) – так называемому "промышленному безвизу".

Как сообщила пресс-служба Министерства развития, торговли и сельского хозяйства, представление отчета состоялось в среду, 5 мая, во время онлайн-встречи заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки с экспертами оценочной миссии ЕС, а также представителями Европейской Комиссии и Представительства Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что оценочная работа велась в направлении соответствия горизонтального и вертикального законодательства Украины по вопросам технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации, рыночного надзора и защиты прав потребителей актам законодательства ЕС.

Европейская сторона отметила конструктивный и высокопрофессиональный диалог с украинскими специалистами, который начался в октябре 2020 года в рамках работы предварительной оценочной миссии ЕС. Также была отмечена важность реализации проектов технической помощи в развитии инфраструктуры в Украине. В ближайшее время состоятся дополнительные встречи относительно дальнейших шагов по привлечению технической помощи.

"По результатам встречи от европейской стороны ожидается официальное завершение работы предварительной оценочной миссии ЕС. Следующим шагом будет начало работы по получению мандата на проведение переговоров по заключению Соглашения АСАА", - сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства напомнили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает создание "промышленного безвиза", то есть продукция, произведенная в Украине и охваченная Соглашением АСАА, будет соответствующим образом маркироваться, а соответствующие сертификаты на такую продукцию будут признаваться в странах Европейского Союза без дополнительных требований.

Первыми приоритетными секторами промышленной продукции для "промышленного безвиза" определены: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины.