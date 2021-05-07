Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко выросло, каждый третий случай тяжелый

2021-05-07 11:22

В Украине за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом, за 24 часа инфекция выявлена у 8 404 граждан. В больницы попали 3 080 человек, вирус забрал жизни 379 украинцев. 

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской  областях, а также в Киеве.

Также за все время пандемии в Украине заболело 2 105 428 человек; выздоровели 1 731 162 украинца; проведено ПЦР-тестов – 9 594 857.

Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 205
  • Волынская область - 267
  • Днепропетровская область - 622 
  • Донецкая область - 571 
  • Житомирская область - 228
  • Закарпатская область - 124
  • Запорожская область - 494 
  • Ивано-Франковская область - 146 
  • Киев - 611 
  • Киевская область - 366 
  • Кировоградская область - 67 
  • Луганская область - 232 
  • Львовская область - 256 
  • Николаевская область - 257
  • Одесская область - 344 
  • Полтавская область - 387 
  • Ровенская область - 438 
  • Сумская область - 337 
  • Тернопольская область - 163 
  • Харьковская область - 991 
  • Херсонская область - 215
  • Хмельницкая область - 408 
  • Черкасская область - 415 
  • Черновицкая область - 116 
  • Черниговская область - 144 
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