Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко выросло, каждый третий случай тяжелый
2021-05-07 11:22
В Украине за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом, за 24 часа инфекция выявлена у 8 404 граждан. В больницы попали 3 080 человек, вирус забрал жизни 379 украинцев.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Киеве.
Также за все время пандемии в Украине заболело 2 105 428 человек; выздоровели 1 731 162 украинца; проведено ПЦР-тестов – 9 594 857.
Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 205
- Волынская область - 267
- Днепропетровская область - 622
- Донецкая область - 571
- Житомирская область - 228
- Закарпатская область - 124
- Запорожская область - 494
- Ивано-Франковская область - 146
- Киев - 611
- Киевская область - 366
- Кировоградская область - 67
- Луганская область - 232
- Львовская область - 256
- Николаевская область - 257
- Одесская область - 344
- Полтавская область - 387
- Ровенская область - 438
- Сумская область - 337
- Тернопольская область - 163
- Харьковская область - 991
- Херсонская область - 215
- Хмельницкая область - 408
- Черкасская область - 415
- Черновицкая область - 116
- Черниговская область - 144