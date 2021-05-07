Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко выросло, каждый третий случай тяжелый

2021-05-07 11:22

В Украине за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом, за 24 часа инфекция выявлена у 8 404 граждан. В больницы попали 3 080 человек, вирус забрал жизни 379 украинцев.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Киеве.

Также за все время пандемии в Украине заболело 2 105 428 человек; выздоровели 1 731 162 украинца; проведено ПЦР-тестов – 9 594 857.

Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины: