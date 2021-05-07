Экономика В НБУ пояснили, когда выставят на продажу национализированный ПриватБанк

2021-05-07 15:25

Подготовка к продаже "ПриватБанка" начнется тогда, когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. Более того, инвесторы, которые захотят купить банк, должны иметь безупречную репутация. Об этом заявили в Нацбанке, пишет hromadske.

"В Нацбанке отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики ㅡ когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также озвучили требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", ㅡ объясняют в НБУ.

Как сообщалось ранее, за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25%, что поможет ей стать более независимой.

Всего у государства сейчас есть четыре банка: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк". На "Приват" приходится 20% всего банковского рынка Украины, поэтому Украина прежде всего планирует продать его.

Напомним, "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. Он был признан неплатежеспособным, и чтобы его спасти, государству пришлось докапитализировать "ПриватБанк" на 115 млрд грн. Бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов назвали национализацию банка незаконной. Вместе с тем итоги расследования независимой компании Kroll показали, что ПАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 млрд долл. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств. Коломойский назвал это "бредом, который нет смысла комментировать".

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