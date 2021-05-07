Коронавирус Украина уже вышла из третьей волны коронавируса, - Глава МОЗ Максим Степанов

2021-05-07 20:34

Украина вышла из третьей волны коронавируса, сообщил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с "красным" уровнем эпидопасности. Это были чрезвычайно сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал глава МОЗ на своей странице в Facebookи

По его словам, первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. На пике эпидемии в больницах были 44 тыс. пациентов, находившихся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тыс. коек.

"Преодолели очередную волну Covid-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас чрезвычайно важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил в выходные. Мы все с детства привыкли, что майские праздники – это пикники, большие компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - добавил министр.

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