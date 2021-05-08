Коронавирус За сутки в Украине подтвердили 8710 новых случаев COVID-19

2021-05-08 10:00

 

8710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 8 мая.

Днем ранее обнаружили 8404 случая COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов накануне заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.

  • госпитализировано — 2544 человека;
  • летальных случаев — 370;
  • выздоровели — 19408 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 87 641 (в том числе методом ПЦР — 39126, методом ИФА — 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33724).
  • заболело — 2114138 человек;
  • выздоровели — 1750570 человек;
  • летальных исходов — 46 200;
  • проведения ПЦР-тестов — 9633983.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Вакцинация в Украине:

  • 36046 человек привито против COVID-19 в сутки 7 мая 2021 в Украине.
  • 857798 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
  • Прививки проводились 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1608 пунктами прививки.
  • По состоянию на 7 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 753 случая / 5032 прививки;
  • Винницкая область — 225 случаев / 1939 прививок;
  • Волынская область — 221 случай / 718 прививок;
  • Днепропетровская область — 668 случаев / 3574 прививки;
  • Донецкая область — 569 случаев / 1133 прививки;
  • Житомирская область — 269 случаев / 741 прививки;
  • Закарпатская область — 121 случай / 597 прививок;
  • Запорожская область — 424 случая / 1516 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 165 случаев / 1201 прививки;
  • Киевская область — 370 случаев / 2662 прививки;
  • Кировоградская область — 143 случая / 1088 прививок;
  • Луганская область — 264 случая / 670 прививок;
  • Львовская область — 478 случаев / 3215 прививок;
  • Николаевская область — 286 случаев / 857 прививок;
  • Одесская область — 366 случаев / 1618 прививок;
  • Полтавская область — 317 случаев / 673 прививки;
  • Ровенская область — 475 случаев / 1256 прививок;
  • Сумская область — 352 случая / 1078 прививок;
  • Тернопольская область — 264 случая / 578 прививок;
  • Харьковская область — 623 случая / 198 прививок;
  • Херсонская область — 227 случаев / 1940 прививок;
  • Хмельницкая область — 378 случаев / 1184 прививки;
  • Черкасская область — 314 случаев / 995 прививок;
  • Черновицкая область — 105 случаев / 475 прививок;
  • Черниговская область — 333 случая / 1108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

 

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