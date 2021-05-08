За сутки в Украине подтвердили 8710 новых случаев COVID-19
2021-05-08 10:00
8710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 8 мая.
Днем ранее обнаружили 8404 случая COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов накануне заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.
- госпитализировано — 2544 человека;
- летальных случаев — 370;
- выздоровели — 19408 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 87 641 (в том числе методом ПЦР — 39126, методом ИФА — 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33724).
- заболело — 2114138 человек;
- выздоровели — 1750570 человек;
- летальных исходов — 46 200;
- проведения ПЦР-тестов — 9633983.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Вакцинация в Украине:
- 36046 человек привито против COVID-19 в сутки 7 мая 2021 в Украине.
- 857798 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
- Прививки проводились 241 мобильной бригадой по иммунизации и 1608 пунктами прививки.
- По состоянию на 7 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев — 753 случая / 5032 прививки;
- Винницкая область — 225 случаев / 1939 прививок;
- Волынская область — 221 случай / 718 прививок;
- Днепропетровская область — 668 случаев / 3574 прививки;
- Донецкая область — 569 случаев / 1133 прививки;
- Житомирская область — 269 случаев / 741 прививки;
- Закарпатская область — 121 случай / 597 прививок;
- Запорожская область — 424 случая / 1516 прививок;
- Ивано-Франковская область — 165 случаев / 1201 прививки;
- Киевская область — 370 случаев / 2662 прививки;
- Кировоградская область — 143 случая / 1088 прививок;
- Луганская область — 264 случая / 670 прививок;
- Львовская область — 478 случаев / 3215 прививок;
- Николаевская область — 286 случаев / 857 прививок;
- Одесская область — 366 случаев / 1618 прививок;
- Полтавская область — 317 случаев / 673 прививки;
- Ровенская область — 475 случаев / 1256 прививок;
- Сумская область — 352 случая / 1078 прививок;
- Тернопольская область — 264 случая / 578 прививок;
- Харьковская область — 623 случая / 198 прививок;
- Херсонская область — 227 случаев / 1940 прививок;
- Хмельницкая область — 378 случаев / 1184 прививки;
- Черкасская область — 314 случаев / 995 прививок;
- Черновицкая область — 105 случаев / 475 прививок;
- Черниговская область — 333 случая / 1108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.