Политика День победы над нацизмом: Зеленский записал видео

2021-05-09 10:30

 

Президент сообщил, что для нас победа над нацизмом - это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в общем война унесла не менее 50 млн человеческих жизней", - заявил Зеленский.

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День победы над нацизмом: Зеленский записал видео 2021-05-09 10:30