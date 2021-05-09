Экономика "Штиль" закончится: озвучен прогноз по курсу доллара в Украине в мае

2021-05-09 14:00

Эксперты прогнозируют стабильность на валютном рынке, но колебания в цене курса доллара окажутся более значительными.

Об этом пишет Сегодня.

Аналитик Олег Пендзин прогнозирует, что на следующей неделе курс наличного доллара окажется в коридоре 27,7-27,8 грн/$, при этом он не исключает ситуативные колебания в пределах 10 копеек.

Александр Охрименко ожидает оживление рынка после того, как Минфин проведет очередной аукцион под покупку ОВГЗ, поэтому возможна новая девальвация до 28 грн/$.

Еще один эксперт Андрей Шевчишин уверен, что в мае не будет существенных колебаний, и курс доллара останется на своих позициях, а этому поспособствует деэскалация ситуации на украинской границе, откуда Россия начала отводить свои войска.

"Полагаю, что после снижения напряженности на границах с РФ и отсутствия других форс-мажорных событий гривня останется в диапазоне 27,5-28 грн за доллар. С одной стороны, позитив будут поддерживать инвесторы, которые вновь присматриваются к Украине, с другой стороны, по мере выхода регионов страны из локдауна, будет повышаться деловая активность... В ближайшую неделю гривня будет чувствовать себя достаточно уверенно и, ввиду низкой активности бизнеса, останется в диапазоне 27,7-27,8 грн/$", - озвучил он свой прогноз в общении с журналистами.

Он также рекомендует украинцам покупать валюту в случае инвестирования в нее "в долгую" - на год и более. Но с таким утверждением не согласен Олег Пендзин. По его словам, лучше сейчас сделать паузу и не скупать доллары без крайней необходимости, поскольку гривна должна укрепиться в мае.

Аналитик Александр Охрименко утверждает, что гривна будет крепнуть в течение двух месяцев, а зарабатывать украинцы могут не на долларе, а на краткосрочных депозитах в национальной валюте.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам около 8% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара", – добавил он в комментарии.