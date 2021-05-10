Коронавирус ЕС планирует открыть границы для туристов: названы условия

2021-05-10 19:00

ЕС планирует открыть границы для туристов: названы условия

Европейский Союз планирует открыть границы для туристов, однако на определенных условиях.

Отмечается, что для въезда на территорию Евросоюза Брюссель предлагает два варианта.

Согласно первому варианту, на территорию ЕС смогут въехать туристы из стран, в которых уровень заболеваемости COVID-19 относительно невысокий, до 100 новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При этом положительная доля тестирования не должна превышать 4%.

Согласно второму сценарию, на территорию ЕС смогут въехать туристы, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Однако в ЕС пустят только тех туристов, которые вакцинировались определенными препаратами, одобренными в Евросоюзе. Так, это вакцины производства Pfizer и корейская AstraZeneca; индийская AstraZeneca; потенциально китайская вакцина производства Sinovac, которую должны одобрить в мае. Все остальные вакцины не будут принимать во внимание, в том числе российский препарат «Спутник».

Туристы должны будут предъявить документ о вакцинации, который сейчас разрабатывают в Евросоюзе. Документ будет иметь QR-код, который будет вести к базе данных вакцинации и позволит пограничнику проверить, действительно ли турист получил обе дозы вакцины и когда именно.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине могут ввести «паспорта вакцинации», которые будут подтверждать наличие прививки от коронавируса. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что рабочее название документа – ковидный сертификат. «Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», - сказал министр. В сертификат будут вносить информацию о вакцинации, негативный ПЦР-тестах или данные о выздоровлении от коронавирусной инфекции.