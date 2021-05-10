Коронавирус Врач из "Феофании": смертность от COVID-19 в Украине занижена, в регионах умирают без тестирования

2021-05-10 20:00

Модели локдаунов и карантинов в Украине являются "не очень рабочими", поэтому после долгих майских праздников ожидается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Чтобы коллективный иммунитет сформировался как можно быстрее, следует в первую очередь сделать прививки тем гражданам, которые еще не переболели. Независимо от их возраста.

Реальная смертность от COVID-19 в Украине превышает ту, которая публикуется в статистических сводках. Об этом рассказала руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук. Далее приводим ее прямую речь.

Карантин – не очень рабочая модель, после майских будет новый всплеск

Всплеск заболеваемости после праздников очень вероятен, потому что мы еще не достигли коллективного иммунитета. Может быть, не будет новой волны, но мы однозначно увидим рост заболеваемости.

Карантин ослабляют, но ведь у нас его все равно никто не соблюдает. Это какое-то размахивание деревянной шашкой. В ресторанах люди как собирались, так и собираются, магазины как работали, так и работают. Общественный транспорт чуть-чуть ограничили, но по большому счету все карантинное время он работал.

Все это красиво и правильно, но это не очень рабочая модель.

Если бы даже карантин не сняли, люди бы все равно активно встречались. Сама по себе весна провоцирует людей выходить, и длинные праздники. И в том, и в другом случае мы все равно увидели бы увеличение заболеваемости.

В идеале, если бы у нас люди были законопослушными, стоило бы продлить карантин. Какие-то вещи можно было бы регламентировать и дальше. Например, сейчас дети выходят в школу. Для меня вопрос – стоило ли это делать. Но я говорю как доктор, моя работа связана непосредственно с теми, кто болеет тяжело. Но если смотреть с экономической точки зрения, с образовательной точки зрения, цена вопроса всегда приобретает немного другие оттенки.

Как быстрее получить коллективный иммунитет: прививать всех желающих

Я не очень верю в громкие заявления о том, что в Украине возможна вакцинация половины населения до 24 августа. Я не знаю, кто и с кем сейчас заключает договора и насколько это "железные" договора, но популярные заявления редко имеют под собой твердые основания.

Как я понимаю, главное препятствие для вакцинации состоит в количестве самой вакцины. Думаю, вакцинирующие бригады намного проще организовать, чем саму вакцину.

ВОЗ заявила, что для коронавирусной инфекции уровень коллективного иммунитета должен быть 70%. Если бы прививали непереболевших и даже это мизерное количество вакцин попадало людям, которые не переболели…

Не может естественный иммунитет быть хуже, чем искусственный. Понятно, что официальная позиция звучит так: наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Но именно те, кто не переболел, будут составлять тот "замес" для распространения вируса.

Возьмите тех же врачей. К тому времени, когда пришла вакцина, мы все переболели – кто по разу, кто по два. Но проверять всех на антитела тоже, наверное, неоправданно. Но тех, кто знает о факте своего заболевания, стоило бы попросить не спешить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто не болел. Тогда у нас будет шанс этими маленькими дозами вакцины, которые к нам поступают, перекрыть непострадавшее население.

Я считаю, что правильно прививать людей остаточными дозами. Да какая разница, 65 лет человеку или не 65? Он хочет вакцинироваться, он хочет стать единицей коллективного иммунитета. Какое же в этом преступление? Да, в какой-то мере это поперек установленного списка, но чем выбросить вакцину, лучше привить.

И хорошо бы пересматривать группы населения для вакцинации. И акцентировать на том, что нет особого смысла срочно прививать тех, кто переболел – в пользу тех, кто хочет и кто не болел.

Реальная смертность от COVID -19 в Украине превышает официальную. Как спасти жизни?

Статистика заболеваемости и статистика смертности – это совершенно не параллельные процессы. Например, сегодня выявили 2000 новых больных. Если кому-то из них и суждено умереть, то это случится через 2-3 недели. Те, кто умерли сейчас, заболели недели 3-4 назад.

Сегодня вроде бы сохраняется процент смертности в Украине на уровне 2-3% от общего количества заболевших. Конечно, возможны какие-то колебания.

Но я прекрасно знаю, что в регионах люди умирают без тестирования. Поэтому смертность от коронавируса в реальности выше. Ну и помощь там похуже.

Как спасти людей, как существенно снизить смертность? Безусловно, в первую очередь – вакцинация. И определенные карантинные меры. Например, работа в очагах заражения, в общежитии, в доме престарелых и т.д. Но когда заболеваемость размазана, со всей страной работать тяжело.

Многие страны вводят локальные карантинные меры по отношению к очагу. Вплоть до того, что на локдаун могут закрывать дом или отдельный квартал, если в нем повышенная заболеваемость. Там все уходят на карантин, работает развозка пищи и один киоск, и то дистанционно. Люди могут перемещаться в пределах одного квартала, но не могут ходить на работу, навещать родственников, пока заболеваемость не снизится.

Это должно быть закреплено законодательно. Но если мы говорим про идеальные модели, это было бы правильно.