Политика Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО

2021-05-10 21:00

Президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. На этот раз в беседе затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква предположил, что Киев могут пригласить на июньский саммит НАТО. Украинская сторона ожидает, что на нем ей предложат План действий по членству в НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией. Он также напомнил, что в начале 1990-х Россия была против вступления стран Балтии в НАТО, но они стали частью альянса.