Политика Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО

2021-05-10 21:00

 

Президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. На этот раз в беседе затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква предположил, что Киев могут пригласить на июньский саммит НАТО. Украинская сторона ожидает, что на нем ей предложат План действий по членству в НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией. Он также напомнил, что в начале 1990-х Россия была против вступления стран Балтии в НАТО, но они стали частью альянса.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС вскоре примет новый пакет санкций против режима Лукашенко

2021-05-10 20:20

Корабли РФ пытались мешать морским учениям Украины и США

2021-05-10 17:40

Полная изоляция Путина: На парад в Москву впервые прилетел всего один иностранный гость

2021-05-10 11:04

Путин пригрозил странам "с агрессивными планами"

2021-05-09 15:00

Еще новости в разделе "Политика"

Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО

2021-05-10 21:00

Байден с руководителями стран восточного фланга НАТО обсудят Украину

2021-05-10 18:00

Корабли РФ пытались мешать морским учениям Украины и США

2021-05-10 17:40

Беларусь добивается экстрадиции из Украины подозреваемых в попытке свергнуть Бацьку

2021-05-10 15:21
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО 2021-05-10 21:00
Байден с руководителями стран восточного фланга НАТО обсудят Украину 2021-05-10 18:00
Корабли РФ пытались мешать морским учениям Украины и США 2021-05-10 17:40
Беларусь добивается экстрадиции из Украины подозреваемых в попытке свергнуть Бацьку 2021-05-10 15:21